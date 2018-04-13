В пятницу, 13 апреля президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили обострение ситуации в Сирии из-за химатаки в Думе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путин призвал Макрона воздержаться от любых голословных обвинений.

"Главное же - необходимо воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые явились бы грубейшим нарушением Устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия", - указано в опубликованном сообщении пресс-службы.

Президенты России и Франции выразили удовлетворение в связи с направлением в Думу экспертов ОЗХО и поручили министрам обороны и иностранных дел "поддерживать плотный контакт в целях деэскалации сложившейся обстановки".

В администрации президента Франции отметили, что Макрон "выразил свою глубокую озабоченность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации на местности в Сирии".

Из сообщения Елисейского дворца: "Президент (Франции - Прим.Ред.) пожелал, чтобы контакты между Франции и Россией продолжились и интенсифицировались, чтобы вернуть Сирии мир и стабильность".

Ранее Эммануэль Макрон в эфире одного из французских телеканалов заявил, что Париж якобы имеет доказательства химатаки в сирийской Думе. При этом на вопрос о том, присоединится ли Франция к возможному удару по Сирии, он ответил, что решение будет принято тогда, когда власти страны сочтут это "наиболее удобным и эффективным".

Намопним, что сегодня в Пентагоне заявили, что удар по Сирии может вызвать войну с Россией и Ираном.

Также сообщалось, что Россия предупредила, что все выпущенные по Сирии американские ракеты - будут сбиты.