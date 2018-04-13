Более 40 стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас на сегодняшний день более четырех десятков стран согласились взять участие в составе миротворческой операции", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для Украины "чрезвычайно важным является вопрос миротворцев".

"Полтора года назад мир слушать не хотел про миротворцев - они говорили это очень дорого, это несколько миллиардов долларов… никто не поедет в Украину для того, чтобы помочь Украине установить мир как ключевой элемент Минских договоренностей и возвратить оккупированные россиянами земли под украинский суверенитет", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что миротворцы на Донбассе будут разоружать сепаратистов.