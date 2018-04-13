Роскомнадзор начнет блокировку мессенджера Telegram c 16 апреля, сообщил российскому "Интерфаксу" источник, знакомый с решением ведомства.

"Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник", - сказал собеседник агентства.

Напомним, Роскомнадзор 13 апреля внес Telegram в реестр запрещенных сайтов. Блокировку санкционировал Таганский районный суд Москвы в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Мы писали, что юристы Telegram обжалуют блокировку мессенджера на территории России.

Также мы рассказывали, как обойти блокировку Telegram, если вы находитесь в России. В 2017 году в Telegram появилась возможность обойти блокировки с помощью прокси-серверов, работающих по протоколу SOCKS5. Прокси-сервисы позволяют перенаправить трафик через сторонние IP-адреса, которые не заблокированы в определенной стране.

"Страна" проанализировала, что значит это решение для украинцев.