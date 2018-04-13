В 2017 году президент России Владимир Путин заработал 18,73 млн рублей. При этом список движимого и недвижимого имущества президента России не изменился, передают Ведомости.

Он по-прежнему владеет земельным участком площадью 1500 кв. м, квартирой площадью 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м. В пользовании главы государства также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. В собственности Путина также два раритетных автомобиля "ГАЗ М21", внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заработал в 2017 г. 8,56 млн руб. В 2016 году он получил доход в размере 8,59 млн руб.

Имущество премьера за год не изменилось. Он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями "ГАЗ-20" 1948 года выпуска и "ГАЗ-21" 1962 года выпуска. В собственности супруги председателя российского правительства Светланы числятся два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м), квартира в безвозмездном пользовании 367,8 кв. м, а также автомобиль Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Медведев также арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на срок 49 лет.

В 2017 г., как и ранее, у Светланы Медведевой никаких доходов не было. Единственный сын Медведевых Илья - совершеннолетний, поэтому сведения о его доходах и имуществе не раскрываются.

"Страна" сообщала сколько официально заработали первые лица Украины в 2017 году. На услуги образования детей Порошенко потратил 3 млн 800 тыс. грн.

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