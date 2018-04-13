Руководитель подразделения детективов НАБУ совершил ДТП, в результате которого скончалась 23-летняя студентка киевского вуза. До этого девушка неделю пролежала в больнице, не выходя из комы. Об этом сообщает Совет общественного контроля НАБУ в своем заявлении.

В заявлении НАБУ говорится о том, что детектив на протяжении всего этого времени финансово помогал потерпевшей и способствовал проведению объективного расследования.

Согласно данным расследования, работник НАБУ был трезв, не оказывал сопротивления правоохранителям, сразу после наезда вызвал скорую, полицию и сообщил внутреннему контролю.

Также в заявлении отмечается, что расследование происходит без давления со стороны НАБУ.

Напомним, ДТП произошло 2 апреля, около 23:30 в Киеве по улице Васильковской. По факту аварии было начато служебное расследование и зарегистрировано уголовное производство, которое расследует Национальная полиция.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе внедорожник перевернул автомобиль ГосЧС, который спешил на пожар.