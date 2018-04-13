В Киеве 13 водолазов ищут одного из трех мужчин, которые перевернулись на лодке и погибли возле Жукова острова.

"Сегодня в 06:00 спасатели продолжили поисковые работы тела мужчины, который перевернулся на лодке. К поиску тела мужчины привлечены 13 водолазов Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве", - сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Спасатели информируют также по поводу пропавших, что 12 апреля в 19:00 поступила информация, что найдено тело мужчины.

"Одного мужчину нашли. Нашли не спасатели. Брат погибшего и друзья других из тех, кого ищут, наняли своих водолазов. И один из них нашел неподалеку от берега тело, которое было запутано в растениях, и достать его было проблематично", - рассказал журналист.

По прибытии на место происшествия стало известно о местонахождении второго мужчины, которого водолазы подняли и передали правоохранительным органам.

12 апреля поисковые работы закончились в 23:00.

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