В эти выходные украинцы отмечают поминальные дни. Также они называются Антипасха, а в народе – Гробки, Проводы или Родительские дни. Также используется название Радоница, но она имеет конкретный день, а именно - вторник через неделю после Пасхи, в этом году это 18 апреля. В эти дни принято ходить на кладбище и поминать умерших родственников. "Страна" рассказывает, в чем смысл этих дней, что можно и чего нельзя делать.

Что это за даты

В эти дни принято ходить на кладбище к могилам родных, чтобы разделить с ними радость Воскресения Христова. Христиане считают, что души покойных находятся в Царстве Божьем, однако в эти дни приходят на землю, чтобы встретиться с семьей. Поэтому верующие радуются тому, что усопшие, как и Иисус Христос, победили смерть.

Поскольку в Светлую Седмицу, то есть неделю после Пасхи, церковь не советует ходить на кладбище, то могилы принято навещать сразу после нее.

Также историю Антипасхи связывают с легендой про Фому Неверующего. Считается, что воскресший Иисус на восьмой день явился апостолам. Среди них был апостол Фома, который не присутствовал при предыдущих явлениях Христа, а потому усомнился в его воскрешении. В ответ на это Иисус предложил ему притронуться к его ранам, чтобы убедиться, что это действительно он. После этого Фома уверовал в то, что Христос действительно воскрес. Таким образом, эта история тоже имеет смысл победы над смертью.

Что можно и чего нельзя делать на Гробки

В народе принято нести на кладбище еду устраивать "посиделки" у могил. На могилах оставляют куличи, крашеные яйца, рюмку водки. Эта традиция пришла еще из язычества, когда считалось, что усопшие могут вернуться в этот мир и полакомиться угощениями.

Однако христианская церковь не рекомендует устраивать застолья. Священники говорят, что эта традиция не имеет ничего общего с церковными канонами. Кроме того, оставленная еда привлекает бездомных животных, которые оскверняют могилы – вытаптывают цветы, ломают оградки.

Поминальный стол лучше накрыть дома после прихода с кладбища. А куличи и яйца раздать нищим у кладбища или отнести в церковь, где эту еду отдадут неимущим.

А что действительно нужно сделать, так это перед посещением кладбища пойти в церковь, помолиться и заказать молитву за упокой умерших родных.

Если на кладбище ходит священник, то можно попросить его подойти к могиле вашего родственника прочитать молитву.

Зачастую люди, придя на кладбище, крестятся на памятник и целуют его. Но это имеет смысл только в том случае, если на могиле стоит крест, или он изображен на памятнике.

Не стоит нести на могилу искусственные цветы. Во-первых, мертвые цветы мертвым людям ни к чему, а во-вторых, пластик, из которого они сделаны, очень долго разлагается и загрязняет окружающую среду.

Беременным женщинам и маленьким детям ходить на кладбище не рекомендуется.

Убирать на могилах, ремонтировать и красить ограды нужно заранее.

Считается, что в поминальные дни нельзя ничего сажать на огороде – урожай не взойдет.

Также в эти дни не советуют заниматься тяжелым физическим трудом, ругаться, сквернословить, употреблять алкоголь.