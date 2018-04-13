Археологи обнаружили останки мужчины, который прикрепил себе на место ампутированной руки - нож. Могила найдена на средневековом кладбище в Италии.

Об этом сообщает журнал Journal of Anthropological Sciences.

Обнаруженная находка относится к VI-VIII векам. Возраст мужчины на момент смерти составлял 40-50 лет, его рука была ампутирована в районе середины предплечья. Предположительно, руку пришлось удались из-за травмы, а вместо нее мужчина использовал протез, заканчивавшийся ножом.

Так его и похоронили — с согнутой в локте рукой, так, чтобы нож покоился на животе.

Ремни для закрепления протеза, изготовленные предположительно из кожи, истлели, но сохранилась D-образная пряжка.

Осмотр останков также показал, что зубы мужчины были сильно стерты — вероятно, он регулярно закреплял с их помощью протез. Также на кладбище были найдены останки обезглавленной лошади, нескольких собак и сотен других людей.

Фото: isita-org.com

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