Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохранили свои ожидания касаемо постепенного укрепления гривны и прогнозируют рост курса в течение 12 месяцев до 25 гривень за доллар. Об этом говориться в отчете банка, передает "Интерфакс- Украина".

Согласно аналитическому обзору инвестбанка, гривня взяла курс на укрепление уже с начала 2018 года.

Напомним, в середине августе 2017 года аналитики Goldman Sachs прогнозировали рост курса гривны в перспективе трех месяцев до 25,3 грн/доллар, шести месяцев – до 25 грн/доллар, 12 месяцев и к концу 2018 года – до 24,8 грн/доллар.

Как сообщала "Страна", ранее в Goldman Sachs предрекли смерть большинства криптовалют.

В 2016 году в Goldman Sachs советовали подождать "еще чуть-чуть" и начать скупать золото.