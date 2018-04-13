13 апреля ректором Национального авиационного университета назначен Владимир Исаенко. Об этом говорится в приказе Минобразования, выложенного в Facebook учебного заведения.

"Назначить Исаенко Владимира Николаевича, доктора биологических наук, профессора, ректором Национального авиационного университета сроком на пять лет с 13 апреля 2018 года по 12 апреля 2023 год в качестве избранного по конкурсу", - говорится в приказе Министерства образования и науки.

Фото: facebook.com/nauofficial

Напомним, в августе 2016 года Служба безопасности Украины задержала бывшего ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко во время получения взятки в 170 тысяч евро.

Также мы рассказывали, что в Минздраве уволили ректора университета Богомольца Амосову.

Добавим, что в Днепровском аграрно-экономическом университете вспыхнула корь: заболели 26 человек.