В Сумах водитель маршрутки "Рута" наехал колесом на открытый люк, после чего машина потеряла управляемость и врезалась в электроопору, также повредив забор дома.

По словам очевидцев, крышку с люка кто-то украл ночью и люди огородили опасную дыру самостоятельно. Это не предотвратило ДТП, передает ТСН.

От удара ни водитель, ни пассажиры не пострадали. Разбитая электроопора упала и зависла на маршрутке, оставив без света несколько улиц.

Журналисты сообщили, что владелец поврежденного забора не знает на кого сердиться больше - на вора люка или неосмотрительного водителя маршрутки.

"Дома сижу, слышу грохот. Жена в окно выглянула, говорит: маршрутка приехала! Это мы уже сколько здесь живем, в третий раз к нам в гости приезжают. И "КАМАЗ" приезжал, и "ГАЗ-66" приезжал и теперь "Рута" приехала", - рассказал владелец дома.

Фото: ru.tsn.ua/ukrayina

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