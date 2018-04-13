Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий прокомментировал расследование "Страны" о подоплеке своего дела и заявил, что его хотят подставить.

Речь идет о якобы участии Холодницкого в дело экс-налоговика Станислава Денисюка, которому вменяется участие в ОПГ Януковича-Клименко (ст.255 УК Украины) и злоупотребление властью (ст.364 УК Украины). Холодницкий, по версии следствия, якобы мог содействовать в освобождении Денисюка и закрытии его дела за взятку в 2 млн долларов.

Назар Холодницкий заявил Украинским новостям, что дело Денисюка использовали против него.

"Я не выгоден ни коррупционерам, ни антикоррупционерам. Потому что всегда действовал, действую и буду действовать только в рамках законодательства. Принципиально последовательно, наступательно, не допуская как процессуальных перегибов и злоупотреблений, так и избирательности и уступчивости по политическим мотивам", - сказал Холодницкий, добавив, что не намерен просто так сдаваться.

Ранее "Страна" сообщила, что в деле о прослушивании Холодницкого не была обнародована информация об уголовном производстве, в рамках которого главу САП и поставили на прослушку.

Сообщалось, что НАБУ обнародовало несколько разговоров из кабинета главы САП, но ни один из них не имел никакого отношения к делу экс-налоговика Станислава Денисюка.

Как сообщили "Стране" дети Денисюка, после ареста их отца к ним пришел "решала" с предложением смягчить участь их отца. В качестве доказательства своих возможностей он козырял связями с руководителями силовых структур. В частности, с главным военным прокурором Матросом и главой САП Холодницким.

Дети Денисюка обратились в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. После чего "решала", взяв первый транш в 200 000 долларов исчез из страны. Позже с самим Станиславом Денесюком, по словам его адвоката, встретился Матиос и попытался договорится о том, чтобы семья Денисюков дала согласие передать дело о вымогательстве в Главную военную прокуратуру. Также он убеждал, что за "решалой" стоит Холодницкий.

В тоже время семья Денисюков в эту версию не верит и полагает, что, более вероятно, что за этим делом стоит сам Матиос, который хочет якобы сам занять пост главы САП вместо Холодницкого. С этой целью якобы антикоррупционного прокурора и поставили на прослушку, использовав дело Денисюка как формальный повод.

Комментарий самого Матиоса пока получить не удалось.