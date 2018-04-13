Наталия Орейро, уругвайская певица и актриса, известная зрителям по сериалу "Дикий ангел", была срочно госпитализирована. Как информирует агентство Unica, актриса и певица позже заявила об отмене нескольких концертов из-за внезапного ухудшения состояния.

Фото: diariouno.com.ar

Сообщается, что Орейро почувствовала резкое недомогание незадолго до вылета в Тель-Авив, после чего было принято решение обратиться за медицинской помощью. Диагнозом, который поставили артистке, стало физическое истощение. Врачи рекомендовали звезде отдохнуть после интенсивной трехнедельной работы на съемках комедии Re Loca. Этот фильм должен выйти на экраны летом этого года.

Позже Наталия рассказала, что после госпитализации и небольшого курса лечения почувствовала себя намного лучше. Сейчас она выполняет предписания врачей и следит за своим здоровьем.

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