Юрист общественной организации (ОО) "Институт массовой информации" Роман Головенко отреагировал на информацию о давлении нардепа Сергея Пашинского на журналистов издания "Новое время", а также на реакцию на этот инцидент главы НСЖУ Сергея Томиленко.

Напомним, журнал "Новое время" на днях опубликовал статью о коррупционных схемах в украинской оборонке. В качестве организаторов сомнительных сделок журналисты назвали Сергея Пашинского и Олега Гладковского - заместителя секретаря СНБО.

В ответ на материал в редакцию пришли представители Пашинского. По словам главного редактора "Нового времени" Виталия Сыча, журнал пообещали "порвать", если он не опубликует опровержение.

После этого Сергей Томиленко выразил свое возмущение данным фактом.

"НСЖУ однозначно солидарна с нашими коллегами из "НВ" в праве на профессию, в праве беспрепятственно реализовывать журналистские расследования, особенно на темы возможного злоупотребления властью. Чиновники должны уважать журналистов и осознавать свою подотчетность гражданам. Не пугать редакции и авторов "борьбой с фейками" и ответственностью, а признавать свой ключевой обязанность - отчитываться перед обществом", - написал Томиленко.

В тоже время, медиаюрист Роман Головченко на своей странице в Facebook высказал мнение о том, что угрозы со стороны Пашинского подать в суд и обратиться в Комиссию по журналистской этике можно считать не запугиванием журналистов, а цивилизованным способом решения споров.

При этом, он никак не прокомментировал приведенные Виталием Сычем угрозы со стороны людей Пашинского "порвать издание".

Стоит отметить, что ИМИ был основан в свое время нынешней коллегой Пашинского по фракции "Народного фронта" Викторией Сюмар. Сейчас Институт возглавляет соратница Сюмар Оксана Романюк. ИМИ получает крупные гранты от международных организаций на различные проекты в медиа-сфере Украины. В частности - на мониторинг нарушения прав журналистов.

В тоже время, как писала "Страна", ряд экспертов и журналистов обвиняют ИМИ в работе на власть, которая выражается в сокрытии информации о давлении на СМИ и в дискредитации оппозиционных медиа.

Ранее "Страна" писала о том, что на журналистов программы "Потребитель" телеканала "Прямой" совершено уже третье нападение.

Также мы сообщали, что по данным НСЖУ, в марте в Украине были избиты 10 журналистов.