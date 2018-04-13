В Киеве руководителя аппарата одного из районного судов и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур подозревают в незаконном отчуждении государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"На протяжении 2016-2017 годов указанные лица, вступив в преступный заговор и используя служебные полномочия и личные связи, с помощью подделанных судебных решений районного суда Киева произвели отчуждение и в дальнейшем завладели жилым домом на ул.Гоголевской, чем нанесли государству и территориальной общине убытки в размере более 19 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре заявили, что злоумышленники создали "все необходимые условия для незаконного отчуждения и завладения комплексом помещений на ул.Богдана Хмельницкого, которые принадлежат Институту педагогики Академии педагогических наук Украины".

По результатам проведенных процессуальных действий указанные лица задержаны, решается вопрос сообщения им о подозрении. По месту их работы и проживания проведены обыски.

Еще один фигурант производства объявлен в общегосударственный розыск. Ведутся следственные действия для установления всех причастных к преступлению, в том числе среди бывших и нынешних правоохранителей и сотрудников суда.

Кроме того, проверяется законность более 20 судебных решений этого районного суда, на основании которых из государственной и коммунальной собственности было отчуждено почти 80 объектов недвижимости.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", опытные гастролеры-барсеточники орудуют в Киеве по новой схеме: Злоумышленники ждут под отделениями банков. Когда человек заходит в банк режут переднее левое колесо. Водитель, вернувшись из банка, открывает автомобиль. В этот момент злоумышленники грабером считывают код. Далее, водитель оставляет сумку в машине, закрывает ее, меняет колесо. В этот момент машину вскрывают и похищают сумку.

Отметим, что в Харькове бизнесмен инсценировал кражу, чтобы получить страховку.