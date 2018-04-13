Американская компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) начала строительство первой из двух линий тестовой установки для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в этом году.

Об этом сообщает Engadget.

В первой фазе строительства, компания будет собирать линию протяженностью около 320 метров, которая должна заработать уже в этом году. Следующего года Hyperloop планирует завершить строительство участка длиной в 1 километр.

Фото: engadget.com

"Трубы этой линии держаться на опорах на высоте 5,8 метра над землей. Их внутренний диаметр составляет 4 метра. Итак, система оптимизирована для транспортировки пассажирских капсул и грузовых контейнеров", - говорится в сообщении.

Летом начнут собирать и интегрировать в систему первую пассажирскую капсулу, производства испанской компании Carbures. Она будет оснащаться 28-40 пассажирских мест и развивать скорость до 1223 километров в час.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал строительство Hyperloop в Днепре.

Но премьер-министр Владимир Гройсман решительно открестился от данной идеи: "Это личная инициатива Омеляна", - отметил он.