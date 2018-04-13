Facebook закрыл кампанию по сбору средств на операцию девочке из Украины, ссылаясь на то, что деньги перечисляют в страну, подпадающую под санкции США.

Об этом пишет "Лига".

Из-за неудачной прививки дочка украинца Андрея Хоменко серьезно заболела. Для проведения дорогой операции родители решили собрать нехватающие 26 000 евро и обратиться за помощью к пользователям Facebook.

Чтобы ускорить процесс краудфандинга, друг семьи из Нью-Йорка запустил в Штатах Facebook-кампанию по сбору средств на имя Хоменко. Люди начали делать первые пожертвования, как вдруг соцсеть Цукерберга удалила страницу для сборов.

Выясняя у службы поддержки Facebook, что произошло, Андрей Хоменко получил следующий ответ: "Мы не можем разрешить сбор средств, которые будут отправлены в страну, подпадающую под всеобъемлющие санкции США". Украина под санкциями США? Да еще и всеобъемлющими?

Фото: biz.liga.net

Издание обратилась в пресс-службу Facebook с просьбой объяснить ситуацию. Полторы недели редакция ждала ответа и все-таки получила официальный комментарий, длинною в одно предложение: "Мы не разрешаем сбор средств для Украины из-за торговых санкций США, введенных в отношении Крыма".

Фото: biz.liga.net

В декабре 2014 года президент США Барак Обама подписал документ № 13685, которым наложил санкции на отношения США с Крымом. Он действительно запрещает любые инвестиции в Крым. Но касательно остальной территории Украины в документе нет ни слова. Там даже есть целое определение, что такое "Крымский регион Украины". Но у Facebook на все это свой взгляд.

"Я думаю, они определенно что-то напутали. Если бы Украина действительно была под санкциями вся, никакие Javelin (противотанковые ракетные комплексы из США, - Прим. Ред.) сюда бы не поставляли. Иначе, что это за санкции такие: вооружение поставлять можно, а деньги на лечение - нет? Иными словами, я про санкции США против всей Украины не слышал, и более чем уверен, что таких нет", - говорит управляющий партнер ЮФ Jurimex Юрий Крайняк.

Ранее "Страна" сообщала, что Цукерберг за день заработал 4,3 млрд долларов на фоне скандала с Facebook.

Также Цукерберг в Сенате заявил о разработке защиты Facebook от вмешательства в процесс выборов.