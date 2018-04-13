В пятницу, 13 апреля в 17.00 по Киеву в Нью-Йорке началось открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме "Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке, которое было созвано по запросу России.

Ранее Совбез ООН по инициативе Боливии провел закрытые консультации по Сирии в связи с эскалацией риторики и угроз односторонних действий.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензя, прошедших консультаций "недостаточно".

Генсек ООН Антониу Гутерриш принимает участие в сегодняшнем заседании — ему предоставили вступительное слово.

Он заявил, что ближневосточный регион является наиболее серьезной угрозой миру и стабильности во всем мире. Генсек напомнил о палестино-израильском конфликте, ситуации в Йемене, Ливии, попутно призывая стороны к мирному урегулированию конфликта.

Гутерриш добавил, что первая группа специалистов ОЗХО уже прибыла в Сирию, а вторая прибудет в течение одного-двух дней.

На предыдущем заседании Небензя отмечал, что многие страны-члены Совета безопасности говорили о том, что "прежде чем принимать такие тяжелые решения с далеко идущими последствиями, дождемся хотя бы, чтобы миссия ОЗХО приехала в Сирию и установила сам факт применения химического оружия".

Ранее сообщалось, что Вашингтон требует срочного заседания Совбеза ООН для принятия жесткой резолюции по Сирии.

Как сообщала "Страна", у России есть неопровержимые доказательства того, что химатака в Думе - была постановочной.

Ранее в Пентагоне заявили, что удар по Сирии может вызвать войну с Россией и Ираном.