В результате проведения работ на дождевой канализации на ул. Олеся Гончара были повреждены водоводы, что привело к большой утечке воды. Об этом сообщает"Киевводоканал".

В результате аварии от водоснабжения отключены большое количество домов, а именно:

- ул. О. Гончара, 57; 65-А; 74-А; 74-Б; 52; 59; 62; 57-Б; 62/70; 65; 76 (офисы), 55-Б (институт), 60;

- ул. Б. Хмельницкого, 94;

- ул. Бульварно-Кудрявская, 23-Е (пенсионный фонд).

На месте работают бригады "Киевводоканала". Пока водоснабжение жителей обеспечивает автоцистерна, которую разместили возле дома № 55 на ул. Гончара.

Позже было сообщено, что на вечер 13 апреля без водоснабжения остаются два жилых дома по адресам: ул. Гончара, 65 и Хмельницкого, 94. Остальным домам водоснабжение восстановлено.

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