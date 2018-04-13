Президент США Дональд Трамп в ответ на публикацию отрывков из книги бывшего директора ФБР Джеймса Коми заявил, что Коми - известный лжец и человек, "сливающий" важную информацию.

Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

"Практически все в Вашингтоне были уверены, что его нужно уволить за ужасную работу, пока в конце концов он не был уволен. Он "слил" секретную информацию, за что должен быть привлечен к ответственности. Он лгал Конгрессу под присягой (очевидно, речь идет о показаниях Коми относительно расследования о вмешательстве России в выборы президента США - Прим. Ред.)", - отметил Трамп.

Президент США также назвал Коми "слабым и лживым слизняком", который, "как показало время, был ужасным директором ФБР".

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее американские СМИ привели высказывания из мемуаров Коми, в которых он сравнивает Трампа с мафиози, требующим обещаний быть преданным, а также описывает президента США как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

Книга Джеймса Коми "Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство" (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) должна поступить в продажу на следующей неделе.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В мае 2017 года Трамп уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа.

Ранее "Страна" сообщала, что ФБР провело обыск у адвоката Дональда Трампа.

Также конфликтовавший с Трампом замглавы ФБР уволен за два дня до пенсии.