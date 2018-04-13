Находящаяся в СИЗО народный депутат Украины Надежда Савченко решила прервать голодовку на три дня. Это необходимо для прохождения судебно-психологической экспертизы на полиграфе.

Об этом передает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката парламентария Олега Соловья.

"В связи с недостаточностью физиологических реакций из-за истощения организма, что делает невозможным качественное прохождение судебно-психологической экспертизы с применением компьютерного полиграфа, соглашаюсь на употребление пищи на три дня 13, 14, 15 апреля 2018 г.", - говорится в заявлении Савченко, текст которого представил адвокат.

В своем заявлении народный депутат подчеркнула, что приняла данное решение добровольно, без "физического и морально-психологического давления", а заявление было написано в присутствии ее адвокатов.

Фото: pravda.com.ua

Напомним, Савченко подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Как сообщала "Страна", Савченко перевели из СИЗО в больницу для обследования. Ее сестра намеревалась просить о свидании.

Ранее Надежда Савченко заявила об ухудшении здоровья.