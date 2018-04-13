В пятницу, 13 апреля, начиная со второй половины дня, из-за ДТП движение транспорта в Киеве замедлено в центре и практически парализовано в районе Окружной дороги и села Софиевская Борщаговка. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

К 17-00 пробки в Киеве достигли уровня 7 баллов.

Так, масштабные пробки образовались на Окружной дороге, а также в центре - Соломенском, Шевченковском и Печерском районах.

На Окружной дороге по направлению к Вишневому и Софиевской Борщаговке от Петропавловской Борщаговки из-за двух ДТП движение практически парализовано и составляет примерно 5-7 км/ч. Также движение осложняют ремонтные работы

Замедлено движение и в центре: по бульварам Тараса Шевченко и Леси Украинки. Кроме того, пробки на Подоле - улице Верхний Вал, Нижний Вал, Набережно-Луговая, Набережно-Крещатицкая.

Пробки на Окружной дороге и в центре Киева. Фото: google.com.ua/maps

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