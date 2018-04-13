Голливудская звезда и экс-супруга Брэда Питта Анджелина Джоли не может смирится с его новым выбором. Питт сейчас встречается с 42-летним профессором архитектуры Массачусетского технологического института Нэри Оксман.

Об этом инсайдер сообщил американскому таблоиду "HollywoodLife",

Анджелина очень огорчилась, когда увидела снимки Нэри и узнала о ее успехах. Актриса просто в ярости. Она очень сильно ревнует, поэтому ничего не хочет слышать о новом романе бывшего.

Джоли и подумать не могла, что у Брэда могут завязаться отношения с интеллектуальной и воспитанной женщиной. Звезда была уверена, что Брэд Питт в очередной раз свяжется с подходящей по статусу голливудской актрисой.

"Она считает, что Оксман совсем не подходит Питту", – рассказал изданию инсайдер.

Также источники передают, что дети Джоли и Питта стали на сторону матери. После встреч с отцом они подробно рассказывают Анджелине, что происходит в жизни их отца.

Ранее "Страна" сообщала. что Анджелина Джоли завела роман с пожилым агентом по недвижимости - СМИ.

Также появилось фото Брэда Питта с кудрявой брюнеткой-архитектором.