В четверг, 12 апреля в Чернигове в драке с полицейским погиб местный житель.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

По данным полиции, сотрудник возвращался домой после службы, находясь в гражданской одежде и без оружия. Он зашел в магазин и, заметив "шумную компанию мужчин, которые совершали хулиганские действия", сделал им замечание.

"Пьяные агрессивно отреагировали на обращение полицейского, начали преследовать его и попытались подраться, угрожая ему физической расправой", - указано в опубликованном сообщении.

Между полицейским и мужчинами произошла драка, двое злоумышленников после столкновения скрылись. "Третий упал на асфальт и остался там лежать", - говорится в опубликованном сообщении.

После этого полицейский вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть пострадавшего.

Его тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Материалы производства направлены в Черниговской местной прокуратуры.

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