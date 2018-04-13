В Киеве в поминальные дни 15, 16, 17, 18 апреля, а также в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая увеличат количество единиц общественного транспорта и организуют дополнительные специальные автобусные маршруты, чтобы люди могли попасть на городские кладбища. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Соответствующее распоряжение подготовила Киевская городская госадминистрация. Также обнародованы схемы маршрутов.

"Стоимость проезда в городских кладбищ в поминальные дни будет составлять 4 грн", - добавили в КГГА.

К тому же в администрации предупредили, что 15 апреля запретят парковать авто на улице Электротехнической, заезжать на улицу Крайнюю и ездить по улице Маршала Жукова (на участке от улицы Киото до улицы Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта.

Фото:old.kyivcity.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре объявили борьбу с пластиковыми цветами в поминальные дни.

Также мы сообщали, что в Киеве на поминальную неделю транспорт будет ходить чаще.