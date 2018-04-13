Бывший председател НАПК Наталья Корчак заявляет, что НАБУ давит на нее, инициируя проверку ее деклараций за 2015-2016 годы.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Я считаю, что информация от НАБУ, на основе которой будет проведена проверка декларации, является давлением на меня и попыткой скомпрометировать деятельность НАПК, своеобразным "алаверды" на начатую проверку деклараций топ-чиновников и руководителей антикоррупционных органов", - пишет Корчак.

Она говорит, что ей "жаль разочаровывать детективов НАБУ, журналистив и активную общественность", поскольку ее декларации в порядке.

"Всю свою жизнь я живу на официальную зарплату, нет ни скрытых депозитов, ни антиквариата, ни коллекции дорогих напитков, ни подаренных миллионов", - уверяет чиновник.

"Я не буду голосовать из-за конфликта интересов. Буду благодарна коллегам за понимание и беспристрастность", - резюмировала Корчак.

Фото: facebook.com/korchaknatalya

Как сообщала "Страна", национальное антикоррупционное бюро обратилось к НАПК с просьбой проверить декларации бывшего главы агентства Натальи Корчак. Но на заселении 11 апреля НАПК скрыло обращение НАБУ о проверке е-декларации Корчак.

Мы писали, что глава НАПК Корчак в феврале получила 130 тыс гривен зарплаты.

А в январе глава НАПК Корчак получила 102 тыс гривен зарплаты.