"Я живу на официальную зарплату". Корчак считает давлением проверку ее деклараций
Бывший председател НАПК Наталья Корчак заявляет, что НАБУ давит на нее, инициируя проверку ее деклараций за 2015-2016 годы.
Об этом она сообщила в Facebook.
"Я считаю, что информация от НАБУ, на основе которой будет проведена проверка декларации, является давлением на меня и попыткой скомпрометировать деятельность НАПК, своеобразным "алаверды" на начатую проверку деклараций топ-чиновников и руководителей антикоррупционных органов", - пишет Корчак.
Она говорит, что ей "жаль разочаровывать детективов НАБУ, журналистив и активную общественность", поскольку ее декларации в порядке.
"Всю свою жизнь я живу на официальную зарплату, нет ни скрытых депозитов, ни антиквариата, ни коллекции дорогих напитков, ни подаренных миллионов", - уверяет чиновник.
"Я не буду голосовать из-за конфликта интересов. Буду благодарна коллегам за понимание и беспристрастность", - резюмировала Корчак.
Фото: facebook.com/korchaknatalya
Как сообщала "Страна", национальное антикоррупционное бюро обратилось к НАПК с просьбой проверить декларации бывшего главы агентства Натальи Корчак. Но на заселении 11 апреля НАПК скрыло обращение НАБУ о проверке е-декларации Корчак.
Мы писали, что глава НАПК Корчак в феврале получила 130 тыс гривен зарплаты.
А в январе глава НАПК Корчак получила 102 тыс гривен зарплаты.