В Украине за март подорожали почти все социальные продукты питания.

Об этом сообщает сайт Госстатистики.

За месяц (март против февраля 2018 года) средняя стоимость молока в Украине выросло на 0,9% - до 22 грн за литр продукта.

Хлеб в среднем подорожал на 1,6%. В марте 1 кг хлеба в Украине стоил 16 грн (около 10 грн за буханку).

Среди всех видов мяса больше всего подорожала говядина и свинина - на 1,5% и 1,8% соответственно. Курятина подешевела на 0,7%.

Отмечается, что по итогам марта говядина стала самым дорогим мясом по сравнению со свининой и курятиной. В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг говядины в среднем за 122 грн, 1 кг свинины - по 109,8 грн, 1 кг куриной тушки - по 54 грн.

Ранее "Страна" сообщала, что покупательная способность украинцев упала на 17% после повышения минималки.

Также в Украине резко подорожали огурцы. Когда ждать падения цены.