Возможный ракетный удар Вашингтона и его союзников по Сирии может спровоцировать "широкий конфликт" стран Запада с одной стороны и России и Ирана - с другой.

Об этом 12 апреля 2018, на закрытом совещании в Белом Доме заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает The New York Times.

По словам источников журналистов, в ходе заседания глава Пентагона призвал к получению дополнительных доказательств роли президента Сирии Башара Асада в предполагаемой, но неподтвержденной химической атаке в Думе.

Он отметил, что это важно для того, чтобы убедить международную общественность в необходимости военной акции.

"Мэттис призывал обдумать более широкую стратегию, рассказали сотрудники Министерства обороны. По их словам, он стремится убедить союзников взять на себя обязательства по безотлагательной помощи после удара по правительству Асада", - говорится в статье.

На совещании, по словам трех сотрудников администрации, Мэттис заявил, что США, Великобритания и Франция должны предоставить убедительные доказательства того, что сирийское правительство использовало химическое оружие при нападении на Думу.

Мэттис считает, что ответные меры должны быть соотнесены с угрозой разрастания конфликта.

"Мы пытаемся остановить убийство невинных людей. Но на стратегическом уровне речь о том, как нам предотвратить выход ситуации из-под контроля, если вы понимаете, о чем я", - заявил министр обороны.

По словам высокопоставленного сотрудника Минобороны, это признание урока войны в Ираке. "Кроме того, это стремление позаботиться о том, чтобы США и европейские союзники могли оправдать удар перед мировой общественностью в условиях сокрушительной критики со стороны России - самого могущественного партнера Асада", - отмечается в статье.

"У военных чиновников есть основания опасаться эскалации", - сказала бывшая советница Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Кори Шейк.

"Русские вкладываются по-крупному в то, чтобы удержать Башара Асада у власти, они заявили о себе как о существенно важной силе на Ближнем Востоке, а удар США или союзников станет напоминанием о том, насколько Запад сильнее России", - пояснила Шейк.

Однако, по словам сотрудников администрации, даже несмотря на призывы Мэттиса к осмотрительности, трудно себе представить, чтобы Трамп не приступил к ударам, учитывая его обещание возмездия.

"Если Трамп сейчас решит не наносить удар, он окажется Обамой 2.0 из 2013 года. Для президента Трампа это абсолютная анафема, и я думаю, что он ударит по Сирии в ближайшие несколько дней", - сказал Клифф Купчан, председатель консалтинговой компании по оценке политических рисков Eurasia Group.

Между тем через несколько часов после завершения совещания пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что решение о нанесении удара по Сирии пока не принято.

Перед встречей в Белом доме Трамп заявил журналистам, что удар по Сирии может быть нанесен "очень скоро или совсем не скоро". Ранее в Twitter он отметил, что никогда не обозначал сроков принятия решения по Сирии.

На слушаниях в четверг в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил Мэттис ознакомил с последними данными относительно возможности нанесения Вашингтоном удара по Сирии, а также рассказал о долгосрочных планах в отношении страны. На встрече присутствовал председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Члены палаты попросили Мэттиса разъяснить противоречивые высказывания Дональда Трампа относительно возможности нанесения удара по Сирии.

Глава Пентагона заявил, что американский лидер "пока не принял окончательного решения" о том, следует ли начинать военную операцию. Министр пообещал, что если администрация решит предпринять военные действия, она уведомит об этом конгресс.

Глава Пентагона отказался пояснить, является ли участие союзников Вашингтона в возможной операции необходимым условием для ее проведения.

На вопрос о том, что беспокоит его больше всего относительно возможного удара по Сирии, Мэттис, в частности, ответил: "На стратегическом уровне это предотвращение эскалации и выхода ситуации из-под контроля".

Министр обороны не уточнил, могут ли США на данный момент предоставить какие-либо подтверждения версии о химатаке в Сирии. "Я считаю, что химическая атака была, и сейчас мы собираем доказательства", - заявил он. Глава Пентагона также выступил с утверждениями, что Россия и Сирия "пытаются не допустить инспекторов" ОЗХО, и выразил надежду на то, что "сирийский режим разрешит им" оказаться на месте предполагаемой атаки.

Мэттиса попросили разъяснить долгосрочную стратегию администрации Трампа по отношению к Сирии. Он заверил, что главная цель Вашингтона - "нанести поражение ИГ"*. "Мы не собираемся участвовать в гражданской войне (в Сирии - Прим.Ред.)", - отметил он.

Вместе с тем, как пояснил Мэттис, такой подход, с точки зрения США, не исключает нанесения Вашингтоном ударов по Сирии, если США посчитают, что власти арабской республики применяют химическое оружие.

Как сообщала "Страна", "Бешеный пес" Мэттис заявил, что не готов говорить о войне между Россией и США. Ему был задан вопрос о том, "каким образом война с Россией из-за Сирии отвечает интересам американцев".

Пентагон обещает проинформировать Конгресс в случае начала атаки на Сирию.