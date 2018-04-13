В Украине пациент и врач теперь сами будут согласовывать необходимость визита медика домой. Об этом на брифинге, посвященном кампании по выбору врача, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет Укринформ.

"Сейчас ходят слухи, что врачи не будут приезжать на вызовы. Это неправда. Что будет происходить: пациент звонит в свою амбулаторию, или к врачу, врач общается с ним по телефону, и они будут решать или врач приедет к пациенту или пациент к врачу. Это неправда, что мы отменяем выезды к пациентам, это теперь будет решаться между пациентом и врачом", - сказала Супрун.

По словам главы Минздрава, в случае, если пациент не заключил декларацию с врачом, он все равно имеет право на помощь, в том числе при неотложных состояниях. Также бесплатной для всех остается экстренная медицинская помощь.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк уточнил, что переходный период, во время которого нужно определиться с врачом, продлится в 2018-2019 годах. Законодательством предусмотрено, что пациент, даже не заключив декларацию, может обращаться в первичное звено за консультациями и помощью.

"Но мы призываем не злоупотреблять этими годами, и рано или поздно, когда вы будете готовы определиться, то определяйтесь, так как иметь собственного врача гораздо лучше, чем ходить на разовые консультации", - подчеркнул замминистра.

Далее Ульяна Супрун отметила, что подписать декларацию можно в любое время. Выбрать медицинское учреждение, которое уже имеет возможность заключать декларации в электронном виде, можно либо на карте медицинских учреждений на сайте eHealth, или обратившись в то заведение, на котором есть пометка "Здесь можно выбрать своего врача".

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