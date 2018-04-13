Институт специальной связи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт" имени авиаконструктора Игоря Сикорского объявил тендер на закупку летних и зимних носков за 282 тыс. гривен.

Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro.

Объявлен тендер на закупку 4 200 пар летних носков (трекинговых) и 1 900 пар - зимних (трекинговых).

Ожидаемая стоимость закупки - 282 000 гривен.

Период уточнений установлен до 13 апреля; период обжалования условий - 19 апреля.

Конечный срок подачи заявок - 23 апреля 2018 года, а начало аукциона - 24 апреля 2018 года.

Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг - 27 июля 2018 года.

Место поставки товаров: Киев, ул. Нижнеключевая, 3.

Фото: prozorro.gov.ua/

Как сообщала "Страна", два памятника Ленину продают на аукционе ProZorro. Вождей предлагают поставить в огород.

Мы писали, что в "Нафтогазе" признали, что обошли систему ProZorro при покупке 42 автомобилей.