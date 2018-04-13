На территории так называемой "ДНР" произошел серьезный сбой в работе сети "республиканского" мобильного оператора "Феникс".

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на "министра связи" "ДНР" Виктора Яценко.

Проблемы со связью наблюдались в Донецке и Макеевке.

"В 12:57 на коммутационном ядре мобильного оператора Феникс произошел аппаратный сбой в результате перехода на другую технологию обработки трафика. Сбой в работе сети привел к 90-процентной деградации сервиса голосовой мобильной связи и практически полной невозможности совершения голосового вызова абонентами в Донецке и Макеевке", – сказал Яценко.

К 15:00 по киевскому времени связь на неподконтрольной территории была восстановлена. "Феникс" на данный момент является единственным мобильным оператором в "ДНР".

Ранее "Страна" сообщала об островке связи с Украиной, ценах в магазинах, голосах из прошлого. 10 шагов по Донецку. Апрель-2018.

Также в "ДНР" потребовали от Vodafone почти 400 млн гривен за возвращение в Донецк.