Сегодня, 13 апреля, в центре Киева возле памятника Ватутину в Мариинском парке во время стычки радикалов с группой пенсионеров получила ожог глаз от слезоточивого газа пожилая женщина. Об этом сообщили УНН в столичной полиции.

"Пожилая женщина с ожогом глаз была госпитализирована. Был задержан и доставлен в райуправление полиции один человек. После установления личных данных мужчину отпустили. Факт об инциденте официально задокументирован", - сказали в полиции.

Напомним, утром, 13 апреля, группа пенсионеров пришла к памятнику Ватутину, чтобы возложить цветы по случаю его дня рождения, который отмечается 15 апреля. В это время между ними и группой молодых людей произошла стычка.

Как сообщала "Страна", 13 апреля в Киеве националисты из С14 сорвали возложение цветов к памятнику Ватутину и облили его краской.

Кроме того, молодчики напали на главу парламентской фракции Оппоблока Юрия Бойко, пытаясь ему помешать возложить цветы к памятнику. В результате произошла потасовка между националистами, Бойко и его охраной.