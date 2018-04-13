В Париже закрыли для посетителей Эйфелеву башню. Это произошло из-за забастовки персонала по безопасности. Об этом говорится на странице главной достопримечательности французской столицы в Twitter.

"Из-за забастовки части работников службы безопасности Эйфелева башня закрыта для посетителей", - сообщила администрация в микроблоге.

При этом в последующих сообщениях в соцсети отмечается, что после закрытия сначала на башню был открыт доступ для посещения ресторанов по предварительныму резервированию, но позже и этот доступ был закрыт.

Напомним, что это не первая забастовка персонала достопримечательности. Ранее ее сотрудники бастовали и в 2016-м, и в 2013 году. Традиционно, причиной протеста становились плохие условия труда и низкая заработная плата.

Ранее "Страна" писала о том, что Эйфелеву башню могут перекрасить в первоначальный красный цвет.

Также мы сообщали, что в Париже Эйфелеву башню защитят пуленепробиваемой стеной.