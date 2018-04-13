Вы занялись капитальным ремонтом или хотите немного освежить обстановку в ванной комнате? Что важно знать при приобретении сантехнического оборудования? Чтобы ваша сантехника радовала вас долгие годы, необходимо учесть несколько важных нюансов.

1. Качественные и технические характеристики. При покупке сантехники обязательно учтите качество изделий. На первом месте будет именно долговечность, практичность, функциональность и износостойкость оборудования. Лучше отдать предпочтение известным брендам. Проверенные торговые марки представлены на https://aquacity.com.ua в большом разнообразии.

2. Сочетаемость между собой. Отправляясь за покупками в магазин, определитесь с общей стилистикой мебели. Унитаз, ванна и биде (в совмещенном варианте), раковина и душевая кабинка должны гармонично смотреться. Значение при выборе имеет качество, стилизация и оттенки выбранного оборудования.

3. Стиль, форма и размер. Сантехника для дома должна быть не только практичной и функциональной, но также радовать своих владельцев привлекательным внешним видом. Вышеназванные параметры подбираются исходя из личных предпочтений и особенностей пространства.

4. Фаянсовая или фарфоровая сантехника. Наиболее востребованы унитазы биде и умывальники из этих материалов. Фаянсовые изделия обладают стильным внешним видом, легкостью и доступной ценой. Поверхность такой сантехники пористая. Фарфоровые образцы очень гладкие, более устойчивые к изменениям температуры и за ними проще ухаживать.

5. Гарантии качества. При покупке попросите менеджера-консультанта предъявить сертификаты, подтверждающие заявленный уровень качества.

Надеемся, что наши полезные советы помогли вам определиться с выбором сантехники для вашего дома!