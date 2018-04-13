Нардеп Сергей Пашинский ("Народный фронт"), который стал фигурантом нового коррупционного скандала, заявил, что расценивает критический материал в отношении него в журнале - как атаку на обороноспособность Украины и военно-промышленный комплекс в целом.

Ранее журнал "Новое время" опубликовал статью о коррупционных схемах в украинской оборонке. В качестве организаторов сомнительных сделок журналисты назвали Сергея Пашинского и Олега Гладковского - заместителя секретаря СНБО и давнего делового партнера Петра Порошенко.

В ответ на материал в редакцию пришли представители Пашинского. По словам главного редактора "Нового времени" Виталия Сыча, журнал пообещали "рвать", если он не опубликует опровержение.

Нардеп Пашинский в новой публикации в Фейсбук в ответ заявил, что статья в журнале "Новое время" - "атака на страну".

"Статью в журнале "Новое время" я расцениваю не как атаку на меня. Это, скорее, атака на попытки нашего государства повысить обороноспособность нашей армии. Как политик я имею право на такую ​​позицию и готов ее обоснованно доказывать как для журналистов "Нового времени", так и для других, и главное - для украинцев, которые уже 4 года живут в состоянии войны", - написал Пашинский.

Фото: facebook.com/Сергій Пашинський

Как сообщала "Страна", главред журнала "Новое время" рассказал, как его хотели "порвать" люди Пашинского после выхода статьи о коррупции в ВПК.

Отметим, что НСЖУ раскритиковала Пашинского за атаку на журнал "Новое время" после расследования о коррупции в ВПК.