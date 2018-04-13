В субботу, 14 апреля, в большинстве областей Украины будет сухо и тепло, лишь в западных областях, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами дожди. В воскресенье, 15 апреля, небольшие дожди возможны в северных областях

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"И снова Украину выручает антициклон. Северный красавец Мартин (именно такое у него имя) сегодня вытеснил вчерашний облачный фронт, который существенно снизил температуру на севере и в центре. И поэтому сегодня и завтра в большинстве областей будет сухо и снова тепло. На западе Европы шпарят дожди и прохладно, а у нас 14-15 апреля будет тепло", - отметила она.

По словам Диденко, наивысшая дневная температура воздуха ожидается в западных областях, +20+25 градусов, в целом по Украине +15+21 градус, на востоке - прохладное, +11+15 градусов.

Доминировать солнце и белые облака, но дожди вероятны, добавила она.

"Киевляне! Суббота и Прощеное воскресенье будут теплыми, днем +18+20 градусов. Вероятность дождя есть: вечером 14-го и днем 15-го. Однако ну совсем незначительная, все же будет преобладать сухая погода", - сообщила синоптик.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что на западе обещают грозовые дожди.

Также синоптик показала, как антициклон вытеснит из Украины облачность и дожди.