Процедура судебно-психологической экспертизы на полиграфе с арестованным народным депутатом Надеждой Савченко была прервана специалистами в связи с ее состоянием из-за голодовки, сообщила ее сестра Вера Савченко, передает "Интерфакс- Украина".

Сестра объяснила, что у Савченко постоянная тахикардия и повышенная температура.

"Полиграфологи объяснили адвокатам, что процедуру нельзя пройти, поскольку она будет некорректной. У человека, который голодает больше 20 дней, уже по-другому работает организм. Получаются абсолютно некорректные показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить (полиграф – Прим. Ред.). Поэтому пока что взята пауза", - сказала она журналистам в пятницу возле Управления СБУ в Киеве и Киевской области.

В свою очередь помощник Савченко Татьяна Проторченко указала, что данные специалисты никогда не сталкивались с человеком, который голодает.

Вера Савченко также считает, что прохождение полиграфа вряд ли как-то юридически повлияет на дело ее сестры.

По ее словам, вопросы, которые задавались Надежде Савченко, являются тайной следствия. "В отличие от генпрокурора адвокаты ее уважают и не разглашают. Мы абсолютно не знаем, какие были вопросы. Но плюс в том, что были присоединены вопросы стороны защиты", - подчеркнула Вера Савченко.

Как сообщала "Страна", защита Савченко высказывала надежду, что результаты полиграфа оправдают нардепа.

Также мы писали, что голодающей Савченко вызвали скорую.

Ранее сообщалось, что в Минобороны проверку на полиграфе провалил практически каждый второй руководящий работник.