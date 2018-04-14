Добрый вечер, страна. Вот и дождались мы родного, украинского классико. Донецкий Шахтер в Харькове играет против киевского Динамо.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о поединке:

10 Киндзера выиграл борьбу у Исмаили на правом фланге обороны Динамо, у самого углового флага.

Абсолютно равными смотрятся команды.

08 Ответ Шахтера. Опаснейший, фирменный удар Марлоса. Наш бразилец пробивал уже внутри штрафной Динамо. Совсем немного мимо пролетел круглый.

07 голевой момент. После подачи Цыганкова с углового и удара головой Кендзеры - круглый попал в перекладину ворот Шахтера. Вот это начало, вот это Динамо. Откровенный футбол показывают киевляне. Они не собираются защищать, они атакуют!

05 Факундо Феррейра пытался повторить знаменитый гол своего соотечественника Марадоны. Но руку аргентинца в этот раз судья заметил.

03 Ответ хозяев. Тарас Степаненко мощно пробивал из-за пределов штрафной Динамо. Не хватило точности опорнику Шахтера.

01 Первая атака в активе Динамо. Цыганков прорывался по центру обороны Шахтера. Сумел пробить, но попал в игрока "горняков".

00 "Горняки" ввели мяч в игру! Поехали! С Богом!

16.59 На стадионе звучит гимн Украины

16.58 Команды выбежали на поле

16.56 Девчонки куда-то убежали... Тем временем Александр Ярославский непринужденно болтает с Шевой.

16.51 На стадионе началось шоу. Зажигательные девченки танцуют под чуть менее зажигательную, чем они - музыку.

16.47 На стадионе звучим гимн футбольного клуба Шахтер! Отметим, что Андрей Шевченко тоже будет на стадионе. Присутствие наставника сборной Украины наподдаст нашим футболистам еще больше мотивации.

16.46 Предматчевая разминка завершена! Скоро всё начнется!

16.36 На матче присутствует экс-президента Металлиста Александр Ярославский. Предприниматель оживленно говорит с многолетним капитаном "горняков" Дарио Срной. Анонимный харьковский таксист очень хотел бы восстания Металлиста с пепла трудных лет. Возглавит ли Ярославский свой клуб снова?

16.28 Команды начали предматчевую разминку

16.21 Анонимный харьковский таксист прогнозирует сегодня победу Шахтера. На вопрос о счете он честно сказал, что не знает.

16.12 Появились стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон (К), Марлос, Патрик, Феррейра.

Запасные: Шевченко, Дентиньо, Ордец, Коваленко, Зубков, Кайоде, Додо.

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелев, Цыганков (К), Гармаш, Пиварич, Бурда, Буяльский, Шабанов, Беседин, Кендзера.

Запасные: Рудько, Морозюк, Мораес, Ротань, Гонсалес, Миколенко, Мбокани.

16.08 В пятницу "Динамо U-21" в матче 27 тура молодежного первенства Украины минимально уступило сверстникам из "Шахтера" - 0:1.

Видео: youtube.com/ФК «Динамо» Киев

16.03 "Горняки" уже прибыли на стадион "Металлист" в Харькове.

Фото: twitter.com/fcshakhtar

16.00 Всем привет! Менее часа остается до старта сегодняшнего общеукраинского матча. За футбольным зрелищем будут наблюдать миллионы ценителей футбола. В их числе и мы с вами. Пожелаем футболистам хорошей формы, мотивации и уверенности в своих ногах!

15.35 Главным арбитром сегодняшнего матча будет Константин Труханов. Он сам харьковчанин. Он отличился тем, что в 11 матчах нынешнего сезона поставил 7 пенальти. Не жадный на это дело...

Ассистенты арбитра - Сергей Беккер (Харьков), Александр Войтюк (Запорожье).

Четвертый арбитр - Виталий Романов (Днепр).

Наблюдатель арбитража - Андрей Шандор (Львов).

15.30 Любопытно, что сегодня Виктор Цыганков может войти в новую историю клуба. Если он забьет сегодня гол, то превзойдет достижения Шацких и Ринкона которые забивали за Динамо в шести матчах подряд.

15.25 Учитывая огромный интерес к матчу, да и общую ситуацию, в Харькове ввели усиленные меры безопасности. По сути Нацгвардия и полиция взяла город под полный контроль.

15.20 А киевское Динамо выпустило оригинальный видеоролик-превью к этому поединку.

Видео: ФК "Динамо" Київ

15.15 "Горняки" переда матчем провели необычный конкурс. Они выставили на аукцион право посмотреть игру со скамейки запасных.

При стартовой цене в 10 000 гривен, в аукционе приняли участие более 30 человек. Выигрыш достался болельщику Шахтера Александру Тарану, который предложил максимальную сумму в 20 500 за каждый билет, выкупив сразу 2 пропуска на матч.

"Долго не раздумывал - увидел новость об аукционе и решил поучаствовать. Мне очень интересен Шахтер" и я давно хотел пообщаться с кем-то из игроков или тренеров. Можно сказать, что это мечта. Будет очень интересно понаблюдать за матчем со скамейки запасных. Не знаю, стоит ли подсказывать тренеру. Волнения нет, но ожидаю очень интересной игры" - рассказал Александр.

15.10 Горняки показали свою последнюю тренировку перед матчем с принципиальным соперником. Фонсека, что-то сильно задумчив. Будет жаль, если он уйдет из команды.

Видео: facebook.com/fcshakhtar

15.05 Аккурат накануне поединка, Динамо решило очень важную проблему. "Бело-синие" подписали новый контракт с молодым Виктором Цыганковым. Он будет играть за Киев до 2023 года.

Фото: facebook.com/fcdynamoua/

Горняки прогулялись по Харькову перед матчем.

Фото: twitter.com/fabamaker

15.00 Шахтер всего на 6 очков опережает киевлян в турнирной таблице, и возродить интригу в чемпионате способна только победа киевлян.

Фото: terrikon.com