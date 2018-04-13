Сотрудники российских спецслужб следили за Скрипалями не менее пяти лет.

Об этом в письме генсеку НАТО сообщил советник британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл, передает Sky News.

Так, по информации британских властей, с 2013 адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов ГРУ.

Как сообщала "Страна", разработчик "Новичка" объяснил выздоровление Скрипалей влажной погодой в Солсбери. Уехавший в США в 90-х ученый добавил, что применить яд в условиях тумана как в Солсбери мог только "идиот, который ничего не знает о химических свойствах "Новичка". В ОЗХО выяснили, что Скрипалей отравили, но каким именно веществом и откуда - не знают.

Отметим, что Евросоюз вернул отозванного ранее посла обратно в Москву.