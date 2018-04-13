Уже третье нападение совершено на журналистов программы "Потребитель" телеканала "Прямой". Об этом сообщает Национальный Союз журналистов Украины (НСЖУ).

Инцидент произошел 11 апреля в Киеве, когда журналист программы "Потребитель" Елена Бунт вместе с исполнительным директором Союза потребителей Украины Максимом Несмияновым пришли с проверкой в ​​заведение питания "Два гуся".

ЧП запечатлено ена видео, на котором видно, как находившийся за прилавком человек, увидев съемочную группу, начал агрессивно себя вести, угрожать журналистке разбить очки, а потом и вообще стал толкать девушку и вырвал у нее из рук микрофон.

"Зайдя в заведение, мы сразу представились, ко всему при мне был бейдж, на котором указывалось кто я и что здесь делаю. Однако мужчину не остановило ни то, что перед ним стоит журналист телеканала, ни предупреждения о вызове полиции. Выйдя из заведения,мы сразу позвонили правоохранителям, а затем нашем юристу с телеканала, которая подсказала, как правильно вести себя и писать заявление",- рассказывает в комментарии НСЖУ Елена Бунт.

Журналистка признается, что готовя сюжеты для такой остро-социальной программы, ей не раз приходилось иметь дело с агрессивно настроенными людьми. Однако ситуация, когда на нее напали, применяя физическую силу, случилась впервые.

По словам главного юриста телеканала "Прямой" Ларисы Руденок, в течение календарного года было зафиксировано три нападения на журналистов программы "Потребитель".

"По всем случаям подали заявление в полицию по статье 171 "Воспрепятствование журналистской деятельности". В суд, по крайней мере пока, дела не дошли", - комментирует Лариса Руденок.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что физическая безопасность остается одной из самых острых проблем украинского медиа-пространства.

"К сожалению, как показывает опыт только 7-10% таких дел попадают в суд, где разваливаются за "недостатком" доказательств или недоказанностью вины. А в итоге ненаказанное зло порождает новое насилие и жестокость. В этом инциденте по съемочной группой телеканала "Прямой" возмущает наглость работника ресторана, который набрасывается на беззащитную журналистку не прячась от телекамеры. Поэтому требуем оперативного и надлежащего расследования полиции, и главное - весомого наказания для напавшего", - говорит Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине до суда не доходят 96% преступлений против журналистов.

Также мы сообщали, что по данным НСЖУ, в марте 10 журналистов были избиты в Украине.