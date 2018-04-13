Армен Саркисян, подозреваемый в совершении преступлений во время Майдана, заявил, что находится в России и не был задержан во Франции.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"Я, конечно, не сомневаюсь в профессионализме украинских правоохранительных структур, но должен сказать, что информация о моем задержании во Франции неправдива. Я уже давно не был во Франции, и меня там не задерживали", - заявил Саркисян,

"Очевидно, меня с кем-то перепутали", - допустил он, комментируя заявление ГПУ.

Отвечая на уточняющие вопросы, Саркисян признал, что находится на территории России. "Я бы и хотел попасть в Европу, но я туда не езжу", - сказал он. Он также признал, что имеет в дополнение к украинскому еще и армянский паспорт, который, по его словам, получил в ответ на обращение в соответствующие органы Армении.

Комментируя обвинения, заочно предъявленные ему украинскими правоохранителями, Саркисян отметил, что "они еще, видимо, не разобрались и время все расставит на свои места". Он утверждает, что до настоящего момента попыток юридически решить свои вопросы не предпринимал: "Раньше не было необходимости, а вот сейчас, да, буду заниматься. …Просто я не видел себя какое-то время в Украине. Я – патриот Донбасса, но сейчас живу в России. В Европу я наездился в свое время, Россия мне больше нравится… Я считаю, что Россия и Украина – один народ, конечно, есть некоторые разногласия, но я надеюсь, в будущем их устранят".

Уроженец Еревана Армен Горловский (Саркисян) - известная в криминальных кругах личность. Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах будто бы получил титул "смотрящего" по Горловке. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком "титушек" на антимайдан во время Революции достоинства. "Титушки" Саркисяна, по данным СМИ, причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия 19 февраля 2014 года, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака.

Ранее "Страна" сообщала, что рассмотрение апелляции на приговор "титушке" Крысину перенесли на май.

Также похищения, нападения, пытки. Что говорится в докладе ООН по правам человека в Украине.