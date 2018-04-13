У России есть неопровержимые доказательства того, что химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой.

Об этом 13 апреля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

По его словам, химатака была осуществлена с участием иностранной спецслужбы.

"У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании", - сообщил российский дипломат.

Видео: youtube.com/RT на русском

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Как сообщала "Страна", Дональд Трамп не смог принять окончательного решение по Сирии. США продолжат изучать данные разведки по ситуации в Сирии, а также вести переговоры по данному вопросу со своими союзниками и партнерами.

Напомним, что Совбез ООН сегодня проведет заседание по Сирии.