НАПК начало полную проверку электронной декларации Натальи Корчак
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 13 апреля приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций 4-х лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 2015 и 2016 годах. В списке и экс-председатель НАПК Наталья Корчак.
Как сообщает пресс-служба НАПК, в список, кроме Корчак, вошли:
- Белогуров Сергей Валерьевич, депутат Андреевского поселкового совета Донецкой области Славянского района, по 2016 год.
- Мосийчук Вадим Адамович, Председатель Государственного агентства резерва Украины, 2015 и 2016 годы.
- Шевцов Алексей Викторович, директор коммунального предприятия "Жилбудсервис", по 2016 год.
Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней.
Решение о результатах осуществления полной проверки еще 7 e-деклараций касались 6-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государственного или местного самоуправления:
- Ленский Виктор Анатольевич, начальник управления кадрового обеспечения Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины, 2015 год.
- Литвинов Евгений Владимирович, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, 2015 год.
- Негодченко Вадим Александрович, заместитель начальника управления - начальник отдела Управления полиции охраны в Днепропетровской области, по 2016 год.
- Рыбий Михаил Николаевич, первый заместитель руководителя Черкасской местной прокуратуры Черкасской области, по 2016 год.
- Стоянов Иван Васильевич, депутат Дмитровского сельсовета Татарбунарского района Одесской области, по 2016 год.
- Янчук Олесь Борисович, заместитель Одесского городского головы, 2015 и 2016 годы.
Кроме того, во время заседания были приняты решения в отношении двух лиц о продлении срока полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, на дополнительные 30 календарных дней.
Ранее источники "Страны" сообщали, что НАПК проигнорировало направленный запрос о назначении и проведения полной проверки электронной декларации Корчак за 2015-2016 годы.
Также мы писали, что НАБУ допросило главу НАПК Корчак, ее мужа и свекровь по делу о паркоместах.