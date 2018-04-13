Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 13 апреля приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций 4-х лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в  2015 и 2016 годах. В списке и экс-председатель НАПК Наталья Корчак. 

Как сообщает пресс-служба НАПК, в список, кроме Корчак, вошли:

  • Белогуров Сергей Валерьевич, депутат Андреевского поселкового совета Донецкой области Славянского района, по 2016 год.
  • Мосийчук Вадим Адамович, Председатель Государственного агентства резерва Украины, 2015 и 2016 годы.
  • Шевцов Алексей Викторович, директор коммунального предприятия "Жилбудсервис", по 2016 год.

Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней.

Решение о результатах осуществления полной проверки еще 7 e-деклараций касались 6-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государственного или местного самоуправления:

  • Ленский Виктор Анатольевич, начальник управления кадрового обеспечения Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины, 2015 год.
  • Литвинов Евгений Владимирович, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, 2015 год.
  • Негодченко Вадим Александрович, заместитель начальника управления - начальник отдела Управления полиции охраны в Днепропетровской области, по 2016 год.
  • Рыбий Михаил Николаевич, первый заместитель руководителя Черкасской местной прокуратуры Черкасской области, по 2016 год.
  • Стоянов Иван Васильевич, депутат Дмитровского сельсовета Татарбунарского района Одесской области, по 2016 год.
  • Янчук Олесь Борисович, заместитель Одесского городского головы, 2015 и 2016 годы.

Кроме того, во время заседания были приняты решения в отношении двух лиц о продлении срока полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, на дополнительные 30 календарных дней.

Ранее источники "Страны" сообщали, что НАПК проигнорировало направленный запрос о назначении и проведения полной проверки электронной декларации Корчак за 2015-2016 годы. 

Также мы писали, что НАБУ допросило главу НАПК Корчак, ее мужа и свекровь по делу о паркоместах.

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