Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 13 апреля приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций 4-х лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 2015 и 2016 годах. В списке и экс-председатель НАПК Наталья Корчак.

Как сообщает пресс-служба НАПК, в список, кроме Корчак, вошли:

Белогуров Сергей Валерьевич, депутат Андреевского поселкового совета Донецкой области Славянского района, по 2016 год.

Мосийчук Вадим Адамович, Председатель Государственного агентства резерва Украины, 2015 и 2016 годы.

Шевцов Алексей Викторович, директор коммунального предприятия "Жилбудсервис", по 2016 год.

Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней.

Решение о результатах осуществления полной проверки еще 7 e-деклараций касались 6-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государственного или местного самоуправления:

Ленский Виктор Анатольевич, начальник управления кадрового обеспечения Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины, 2015 год.

Литвинов Евгений Владимирович, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, 2015 год.

Негодченко Вадим Александрович, заместитель начальника управления - начальник отдела Управления полиции охраны в Днепропетровской области, по 2016 год.

Рыбий Михаил Николаевич, первый заместитель руководителя Черкасской местной прокуратуры Черкасской области, по 2016 год.

Стоянов Иван Васильевич, депутат Дмитровского сельсовета Татарбунарского района Одесской области, по 2016 год.

Янчук Олесь Борисович, заместитель Одесского городского головы, 2015 и 2016 годы.

Кроме того, во время заседания были приняты решения в отношении двух лиц о продлении срока полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, на дополнительные 30 календарных дней.

Ранее источники "Страны" сообщали, что НАПК проигнорировало направленный запрос о назначении и проведения полной проверки электронной декларации Корчак за 2015-2016 годы.

Также мы писали, что НАБУ допросило главу НАПК Корчак, ее мужа и свекровь по делу о паркоместах.