Власти Киева обратились к полиции с просьбой в максимально короткие сроки расследовать ЧП с обстрелом из ручного противотанкового гранатомета здания "Киевгорстроя" в центре города.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба администрации.

"Я лично общался с руководителем столичного управления национальной полиции. Возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Неподалеку от места преступления установлены камеры видеонаблюдения в рамках городской программы "Безопасная столица". Надеюсь, что записи с них помогут в расследовании этого чрезвычайного происшествия", - отметил Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что безопасность горожан - одна из ключевых задач, над которым работает городская власть совместно с полицией.

Ранее "Страна" сообщала, что обстрел Киевгорстроя из гранатомета полиция посчитала хулиганством. Фото.

Также "Киевгорстрой" обвинил в ночном обстреле нечестных конкурентов.