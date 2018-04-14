В субботу, 14 апреля, на харьковском стадионе "Металлист" пройдет украинское классико. Донецкий Шахтер будет принимать столичное Динамо. Цена матча невероятно высока. От его исхода во многом будет зависеть и судьба золота, и судьба прямого выхода в группу Лиги чемпионов сезона 2018/2019.

В Украине этот матч в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Начало поединка в 17.00.

Сейчас команды в турнирной таблице разделяет всего шесть очков. И в случае победы киевлян интрига в чемпионате вспыхнет с новой силой.

Фото: terrikon.com

Ажиотаж накануне матча огромный, а в самом Харькове будут введены усиленные меры безопасности. Полиция и силы Нацгвардии выйдут на улицы города и будут нести дежурство на вокзалах, метро, центральных улицах, и во всех местах массового скопления людей.

Недостатка в прогнозах на исход поединка нет.

Так, например, известный эксперт Виктор Леоненко считает, что горняки выглядят гораздо предпочтительнее Динамо.

"Шахтер на ходу и никому не оставляет шансов. А Динамо играет хорошо преимущественно в одном из таймов - это говорит о нестабильности. В предстоящем матче я хочу одного - чтобы судья не испортил игру. Сейчас даже люди, которые не болеют за "Шахтер", признают то, что эта команда играет качественно и на нее приятно смотреть", - заявил Виктор Леоненко.

А вот экс-игрок Динамо и сборной Украины Владислав Ващук считает, что киевляне будут достойно противостоять "горнякам".

"Этот матч - визитка украинского футбола. Это изюминка чемпионата Украины с непредсказуемым результатом. Такие матчи всегда вызывают большой интерес. Как бы не складывалась турнирная таблица, всегда эти матчи показывают бескомпромиссную борьбу до последних минут. Предугадать, как будут развиваться события на поле очень сложно", - считает Ващук.

Но пока футбольные эксперты осторожничают с прогнозами, букмекеры свой выбор сделали. Авторитетная британская William Hill победу Шахтера оценила кэфом в 1,55, а ставки на успех киевлян принимают с коэффициентом 5,50.

Фото: williamhill.com

Киевский клуб выпустил оригинальный видеоролик к предстоящему матчу.

Видео: ФК "Динамо" Київ

Кстати, стоит отметить, что накануне важного матча Динамо подписало новый контракт с Виктором Цыганковым. Теперь новая звезда и надежда "бело-синих" будет играть за команду до 2023 года.

Фото: facebook.com/fcdynamoua/

А вот так провел свою тренировку перед матчем с Динамо донецкий Шахтер.

Видео: facebook.com/fcshakhtar