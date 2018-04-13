Внутренне перемещенные лица могут подписывать декларации с врачами первичного звена. Также право на подписание декларации при наличии других документов имеют люди, которые не имеют паспорта.

Об этом 13 апреля на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает Интерфакс.

"Относительно внутренне перемещенных лиц наша электронная система предусматривает перечень документов, которые являются действительными для того, чтобы использовать их для подписания декларации. Это не только паспорт, но и свидетельство внутренне перемещенных лиц, документ о постоянном проживании в Украине, т.е. весь перечень документов, которые, согласно законодательству, свидетельствуют о легальном пребывании человека в нашей стране. Если этот документ есть, то вы идете и смело подписываете декларацию", - сообщил представитель Минздрава.

С введением системы финансирования первичного звена медицинской помощи врачи должны будут предоставлять медпомощь при неотложных состояниях, заниматься профилактикой хронических, инфекционных заболеваний и предоставлять консультации относительно здорового образа жизни.

Терапевты, педиатры и семейные врачи будут предоставлять населению четко определенный перечень медицинских услуг.

В Украине 2 апреля стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи", которая является первым этапом медицинской реформы.

В мае в ряде городов Украины стартует пилотный проект по внедрению и применению электронного рецепта в медицинских учреждениях.

Медреформа предусматривает, что терапевт может обслуживать до 2 тыс. пациентов, семейный врач - 1,8 тыс., педиатр -900.

Ранее и.о. министра Ульяна Супрун рассказала, как изменится прием к гинекологу в рамках реформы.

Напомним, что в Минздаве Украины рассказали о питании на Пасху.