В Австрии суд приговорил к пяти месяцам заключения уроженца Дагестана, который минувшим летом потребовал у австрийца "одеть свою женщину". Об этом сообщает "Кавказ. Реалии".

Инцидент произошел на берегу озера Кальтенлойтгебен в Нижней Австрии, где прогуливался 24-летний Шамиль (фамилия не разглашается) с несколькими своими земляками. Там мужчины наткнулись на отдыхающую молодую пару. Мужчин возмутило то, что женщина была топлес. Не обращаясь к ней, мужчины потребовали от ее спутника, чтобы она немедленно оделась.

Австриец оказался известным блогером и фотографом Томасом Бусеком. Ему удалось запечатлеть происходящее на камеру своего мобильного телефона. Позже он выложил в соцсеть видео, на котором видно, как "блюститель порядка" призывает его "одеть свою женщину". В противном случае он пригрозил изнасиловать женщину, а ее спутника скинуть в овраг.

Говорящий по-немецки с акцентом молодой человек в словесной перепалке с австрийцем объясняет свое требование тем, что ему мешает вид женщины, которая "недостаточно одета". На вопрос австрийца, почему бы ему в таком случае не отвернуться, мужчина грозится изнасиловать и его. Это видео за считанные дни просмотрели десятки тысяч человек, а потому инцидент получил широкую огласку.

Полиция объявила четырех мужчин, запечатленных на видео, в розыск. Самому пострадавшему и его спутнице даже не пришлось писать заявление.

Как только выяснилось, что подозреваемые – граждане России, которые ищут политическое убежище в Австрии, в прессе по привычке назвали их чеченцами. И только на суде выяснилось, что трое задержанных родом из Дагестана, один из Афганистана. Троих освободили от уголовной ответственности – как показало следствие, они всего лишь присутствовали при инциденте.

На суде 24-летний обвиняемый по имени Шамиль свою вину отрицал.

"Я мужчина, я слаб. Я не мог заставить себя не смотреть на нее. Я просто хотел, чтоб она оделась", – сказал он судье.

На суде выяснилось, что обвиняемый до того, как перебраться в Австрию и попросить там убежища, несколько лет проживал в качестве беженца в Германии. Там он дважды был судим за кражи и ограбления. После того, как немецкие власти отказали ему в убежище, он перебрался в Австрию.

По австрийским законам за угрозы и домогательства полагается наказание в виде лишения свободы от пяти месяцев до пяти лет. Суд приговорил дагестанца к минимальному сроку. Учитывая, что четыре месяца он уже провел за решеткой, через месяц его выпустят на свободу.

Однако уголовное преследование на этом не завершилось. Австрийские спецслужбы обнаружили в телефоне Шамиля видеоклипы, на которых он исполняет нашиды (песнопение) "с джихадистским содержанием".

Кроме того, выяснилось, что уроженец Дагестана знаком с тунисцем Анисом Амри, который в декабре 2016 года совершил наезд на людей во время рождественской ярмарки в Берлине (тогда погибли 11 человек и более 50 получили ранения). По словам адвоката Шамиля, его подзащитный ничего не знал о преступных планах Аниса Амри.

"Он просто компанейский парень", – сказал адвокат.