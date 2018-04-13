Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал решение Таганского суда Москвы о его блокировке.

Сообщение Дуров опуликовал на своей странице Вконтакте.

Он заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Однако при этом не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.

Бизнесмен предупредил, что в первые часы начала блокировки Роскомнадзором сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и работать медленно. По его словам, Telegram будет рассылать уведомления своим пользователям, информируя о развитии ситуации.

"Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play", - написал Дуров.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России.

Наряду с этим, в соцсетях начали размещать инструкции, как обойти блокировку Telegram, если вы находитесь в России.

"Страна" также проанализировала, что значит это решение для украинцев.