Супермодель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц вернулись из романтического путешествия в Мексике.

Репортеры сфотографировали их в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает justjared в Instargam.

Фото: instagram.com

О романе 44-летней Клум и 28-летнего музыканта стало известно в начале марта, когда Каулитц, как джентльмен, забрал свою девушку с одного из светских мероприятий.

С тех пор они неразлучны и разница в возрасте, кажется, их совершенно не смущает. Парочка уже успела съездить в первый совместный отпуск в солнечную Мексику, где они провели романтический уик-энд, наслаждаясь обществом друг друга.

По прибытии с каникул их и застали фотографы. Загорелые и довольные они были замечены в аэропорту Лос-Анджелеса. Том нежно обнимал свою спутницу, одетую в топ Gucci и укороченные джинсы.

Напомним, что они познакомились на съемках шоу "Топ-модель по‑немецки", где Том и его брат Билл выступают как приглашенные звездные гости. На тот момент Хайди, которая воспитывает четырех детей, как раз рассталась с 31-летним бойфрендом Вито Шнабелем.

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