Юристы Telegram намерены обжаловать решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера на территории России. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на представителя Международной правозащитной группы "Агора" Дмитрия Колбасина.

"Адвокаты Международной Агоры не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать",- заявил Колбасин.

По его словам, по состоянию на утро 13 апреля представители правозащитной группы не получили ни иска, ни определения суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию, а адвокат Telegram обратился в Таганский суд Москвы с просьбой отложить заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений и предоставить копию иска Роскомнадзора, но не получил ответа.

Как сообщала "Страна", решение о блокировке прокомментировал основатель Telegram Павел Дуров. Он заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.

Ранее "Страна" разбиралась в том, почему в России отключают Telegram и что это означает для украинцев.

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